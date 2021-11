Frankrike ekskluderer Storbritannia frå møte om migrantar

utenriks

Frankrikes innanriksminister, Gérald Darmanin, gav fredag beskjed til ​​den britiske kollegaen sin, Priti Patel, om at han gjer om planane for eit møte om migrantkrisa i helga. Planen var å ha eit felles møte med europeiske land, men no blir ikkje britane inviterte. Årsaka er at franskmennene er skuffa over brevet om migrantkrisa som vart offentleggjord av statsminister Boris Johnson.

I brevet bad Johnson Frankrike om omgåande å hente tilbake alle migrantar som tek seg til Storbritannia over kanalen.

Darmanin seier offentleggjeringa av ordlyden forverrar situasjonen. Han har òg skulda britane for «dårleg handtering av migrantkrisa».

Ei kjelde i det franske innanriksdepartementet opplyser til AFP at det europeiske møtet om migrantane vil finne stad i franske Calais søndag – utan britane.

Håpar dei snur

Avgjerda om å ekskludere britane illustrerer kor dårleg det står til mellom dei to stormaktene etter brexit. Tonen mellom landa er allereie dårleg, sidan dei har krangla om fiskerilisensar i månadsvis.

Transportminister Grant Shapps i den britiske regjeringa seier dei håpar på ein fransk u-sving i saka.

– Ingen nasjon kan handtere denne krisa åleine, så eg håpar franskmennene vil revurdere avgjerda om å kansellere Priti Patels invitasjon.

Minst 27 menneske, blant dei sju kvinner og tre barn, omkom då ein liten båt full av migrantar forliste i Den engelske kanalen onsdag.

Meir enn 25.700 menneske har kryssa kanalen i småbåtar i år – tre gonger så mange som i heile 2020, ifølgje tal frå det britiske nyheitsbyrået PA. Auken i talet på migrantar til England byrja i 2018. Ulykka onsdag er den mest omfattande i Den engelske kanalen sidan då.

Krev tiltak

Frankrike og Storbritannia har begge etterlyst ein koordinert europeisk innsats for å slå hardare ned på menneskesmuglarar, som tener pengar på å sende migrantar ut på dei farlege rutene.

President Emmanuel Macron har lova at Frankrike ikkje vil la kanalen bli ein «kyrkjegard» for migrantar. Men han lèt seg tydelegvis ikkje diktere av det britiske forslaget til korleis ting skal handterast.

Etter samtaler med Macron torsdag sa Johnson til britisk presse at regjeringa har støytt på «problem med å overtale enkelte av våre allierte, særleg franskmennene, til å gjere ting på måten situasjonen krev».

Torsdag kveld sa den britiske statsministeren at han hadde send Macron eit fempunktsforslag for korleis ein kan redusere talet på migrantar som prøver å krysse kanalen.

Dermed går det allereie sårbare forholdet mellom Frankrike og Storbritannia frå vondt til verre.

