Ny koronavariant skaper uvisse – dette veit vi så langt

utenriks

Sør-Afrikas National Institute for Communicable Diseases (NICD) opplyste torsdag at ein ny variant av koronaviruset har vorte oppdaga i landet. Han blir kalla B. 1.1.529 medan ein ventar på eit offisielt namn. Det er venta at WHO vil kalle varianten «Nu,» den neste ledige bokstaven i det greske namnesystemet for variantar av koronaviruset.

B. 1.1.529 har 50 mutasjonar totalt, inkludert 32 mutasjonar på «piggane» til viruset, som Folkehelseinstituttet omtaler som spike-proteinet. Det er spike-proteinet som hjelper viruset å spreie seg blant menneske.

Konkurranse

– Det som er urovekkjande, er at B. 1.1.529 har utkonkurrert deltavarianten på kort tid, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Torsdag var 77 tilfelle av varianten stadfesta i Sør-Afrika, ifølgje BBC, men talet er venta å stige betrakteleg etter kvart som fleire koronatestar blir analyserte.

Forskarar trur at så mange som 90 prosent av nye tilfelle i Gauteng-provinsen i Sør-Afrika kan vere B. 1.1.529. Storbyane Johannesburg og Pretoria ligg i Gauteng. Også nordvest i landet og i Limpopo stig talet på stadfesta tilfelle raskt, ifølgje Euronews.

Virusvarianten har òg vorte oppdaga i Botswana, Hongkong og Israel.

– Det er ikkje sikkert at denne virusvarianten vil spreie seg globalt veldig raskt, men det er sannsynleg at han finst i fleire land enn vi er klar over. Dersom han er vesentleg meir smittsam, vil han utkonkurrere delta-varianten i stadig fleire land, seier Nakstad.

Ei rekkje land, blant dei Tyskland, Austerrike, Italia og Israel, har innført innreiseforbod frå land i sørlege delar av Afrika for å hindre spreiing. EU vurderer å gjere det same for heile eurosona.

Betydning for vaksinar

Dei aller fleste i Noreg er vaksinerte med såkalla mRNA-vaksine. Desse vaksinane inneheld oppskrifta på spike-proteinet til koronaviruset, som gjer at kroppen produserer antigen som vernar mot alvorleg sjukdom. Vaksinane gir godt vern mot deltavarianten, som inntil vidare dominerer smittebiletet i verda, men det er uvisst kor effektive dei vil vere mot B. 1.1.529.

Forskarar har framleis for lite informasjon om den nye varianten til å gi eit bilete av kor farleg han kan bli. Professor Christina Pagel ved University College London skriv på Twitter torsdag at førebels dokumentasjon tyder på at B. 1.1.529 kan ha betydelege fordelar samanlikna med deltavarianten og C. 1.2-varianten med tanke på spreiing. Begge dei sistnemnde er koronavariantar med sterk spreiingsevne.

– Det er ikkje sikkert at vaksineeffekten endrar seg vesentleg med denne nye mutasjonen, men det kan heller ikkje sjåast bort frå at det har ein påverknad, seier Nakstad.

Kan enkelt endre vaksinar

Viser det seg at vaksinane som er i bruk, er mindre effektive mot den nye varianten, skal det vere enkelt å produsere nye vaksinar mot han. Det forklarer professor i infeksjonssjukdommar ved Københavns Universitet Jens Lundgren. Det har faktisk vorte gjort med to tidlegare variantar.

– Firmaa endra på vaksinesamansetninga for å auke evna til å verne. Dei vaksinane vart aldri tekne i bruk, sidan dei to variantane vart utkonkurrerte av deltavarianten. Men prinsippet er godt kjent, seier Lundgren.

Han maner til ro rundt den nye varianten.

– Vi må prøve å følgje han over litt lengre tid. Det kjem heilt sikkert meir informasjon i løpet av den neste veka.

(©NPK)