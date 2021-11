utenriks

Flyvåpenet Luftwaffe skal takast i bruk for å overføre koronapasientar frå dei overbelasta sjukehusa sør og aust i Tyskland.

Mange sjukehus i desse regionane åtvarar om at dei er i ferd med å gå tomme for intensivplassar. Det er til gjengjeld framleis kapasitet på sjukehus i det nordlege og vestlege Tyskland, og det er denne kapasiteten ein no ønskjer å ta i bruk.

(©NPK)