Russiske styresmakter stadfestar: 52 omkom i gruveulykke

utenriks

I tillegg blir 49 personar behandla for røykforgifting på sjukehusa i området, som ligg 3.000 kilometer aust for Moskva.

Guvernør Sergej Tsivilov la til i uttalen sin at ulykka truleg kom av ein metangasseksplosjon. Gruvearbeid i Russland er svært farleg og alvorlege ulykker skjer stadig vekk på grunn av brot på grunnleggjande tryggingsprosedyrar.

Det blir no bora ei ekstra gruvesjakt for å få avgrensa eksplosjonsfaren, men fram til dette har skjedd kan ikkje redningsarbeidet fortsetje. Sjefen for kolgruva og to andre har vorte arresterte i samband med ulykka.

(©NPK)