Tyskland går mot strengare koronatiltak

Med nesten 76.000 nye smittetilfelle vart det registrert ny smittetopp i Tyskland denne veka, samtidig som landet passerte 100.000 koronadødsfall.

– Det er openbert for oss alle at situasjonen er veldig, veldig alvorleg, sa Bayerns helseminister Klaus Holetschek til nyheitsbyrået DPA etter eit møte mellom helseministrane torsdag.

Han takka vidare delstatar med intensivsengeplassar til overs for å ha teke imot pasientar frå hardt ramma område. Det blir planlagt overføringar frå delstatane Bayern, Sachsen og Thüringen, og det tyske luftforsvaret har rekvirert to fly som skal hjelpe til med dette.

Oppslutning om strengare tiltak

Helseminister Jens Spahn og folkehelsedirektør Lothar Wieler skal halde koronapressekonferanse fredag. Den avtroppande statsministeren i landet Angela Merkel tek til orde for strengare smitteverntiltak, noko leiarar i fleire delstatar har antyda at dei òg ønskjer.

– Vi treng fleire restriksjonar på kontakten, sa Merkel, men ho ville ikkje seie noko om oppmodingar frå delstatar om å påskunde eit krisemøte som er planlagt den 9. desember.

Merkel sa at situasjonen er ekstremt farleg, og at ein må passe på, slik at sjukehusa ikkje blir overbelasta.

– Kvar dag tel no, sa Merkel. Ho tek imot planar frå påtroppande statsminister Olaf Scholz om å setje opp kriseteam for å handtere pandemien, noko ho seier kan gjerast i overgangsfasen.

Det blir innført nye tiltak, som er foreslått av dei tre partia som utgjer den nye regjeringskoalisjonen, fredag. Dei inneber ikkje vidtrekkjande nedstenging av skular eller livet til folk elles.

Vaksinekrav?

Minst to statar, Sachsen og Mecklenburg-Vorpommern, antyda torsdag at dei vurderer ei nedstenging før jul, og leiarar i Bayern har teke til orde for vaksinekrav.

Også DIVI, Den tyske foreininga for intensiv- og akuttmedisin, tok torsdag til orde for å gjere koronavaksinasjon obligatorisk for alle vaksne.

Ei relativt låg oppslutning om vaksinen har vorte trekt fram som ei av årsakene til Tysklands fjerde smittebølgje. 68 prosent av befolkninga er fullvaksinert, langt lågare enn målet til regjeringa om 75 prosent. Det er òg betydeleg lågare enn i andre vesteuropeiske land som Italia og Spania. I Noreg er 70 prosent fullvaksinert, ifølgje oversikta til Our World in Data.

