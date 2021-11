utenriks

– Vi tilrår at også dei mellom 18 og 39 år bør få tilbod om ein tredje vaksinedose, sa Wi Shen Lim i rådgivargruppa.

Frå før har alle over 39 år allereie fått tilbod om ein tredje vaksinedose for å styrkje vernet mot koronaviruset. Uttalen frå rådgivargruppa kjem etter auka uro for den nye omikron-varianten av koronaviruset.

Helseminister Sajid Javid er venta å komme med ei fråsegn om vaksinasjonen og koronasituasjonen seinare måndag.

