FN: Pandemien kostar turistnæringa 2.000 milliardar dollar i år

utenriks

Den svimlande summen svarer til 18.000 milliardar norske kroner.

Anslaget frå FNs turismeorganisasjon (UNWTO), som held til i Madrid, kjem medan Europa opplever ein kraftig smitteauke og samtidig som den nye virusvarianten omikron blir spreidd til fleire land.

Internasjonale flyreiser kjem til å liggje 70 til 75 prosent under rekordåret 2019. Då vart det registrert 1,5 milliardar flyinnkomstar. Nedgangen er på same nivå som i fjor, ifølgje organisasjonen.

I sommar anslo ein rapport frå same FN-organisasjon at dei økonomiske konsekvensane for turistnæringa i verda ville bli på over 4.000 milliardar dollar.

(©NPK)