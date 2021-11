Fleire land stengjer grensene

utenriks

Dei skjerpa innreisereglane, som vart kunngjorde måndag, kjem få veker etter at reglane vart lempa på.

– Vi vil forby innreise for utlendingar frå heile verda frå og med 30. november, sa statsminister Fumio Kishida på ein pressekonferanse.

Avgjerda set til side ordninga som opna for at forretningsreisande på korte besøk, utanlandske studentar og arbeidarar fekk komme inn i landet.

Japan innførte i helga karantenekrav for reisande frå Sør-Afrika og åtte andre land. Måndag opplyste Kishida at det òg blir innført karantenekrav for reisande frå 14 land der virusvarianten er oppdaga.

Samtidig har Filippinane reversert ei avgjerd om å opne grensene for fullvaksinerte turistar. Australia vurderer òg å gjere om planlagde lempingar på grenserestriksjonar, medan Israel har stengt grensa for alle utlendingar.

(©NPK)