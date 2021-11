Kvinne dømd til 16 års fengsel for drap og likskjending i Sverige

utenriks

Dommen i Svea hovrätt måndag inneheld òg punkt om likskjending og grovt bedrageri, fordi kvinna overførte pengar frå kontoen til mannen til sin eigen.

Mannen vart funnen i ein utbrent bil i eit naturområde nær Eskilstuna utanfor Stockholm, kort tid etter at han vart meld sakna. Samtidig med at mannen vart meld sakna, handla kvinna inn reingjeringsmiddel, 160 liter bjørkeved, tennvæske og fyrstikker.

Kvinna vart frikjend for drap i tingsretten, sidan domstolen meinte det ikkje var bevist utover alle rimeleg tvil at ho stod bak drapet. Mellom anna er det ikkje bevist korleis eller når mannen vart drepen. Hovretten meiner det framleis ikkje finnst bevis for korleis mannen vart drepen, men at tidspunktet kan bevisast og kvinna var den einaste som var i nærleiken.

I tillegg er det bevist at kvinna brann kroppen etter at mannen var død, og dessutan at han var dopa ned ved dødstidspunktet. Kvinna har heile tida nekta straffskuld.

