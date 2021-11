Magdalena Andersson prøver på nytt

utenriks

Klokka 13 blir det etter planen halden ei ny statsministeravstemming i Riksdagen. Socialdemokraternas partileiar får truleg støtte frå eige parti og dessutan fråhaldande stemmer frå Centerpartiet, Vänsterpartiet og Miljöpartiet, noko som held til å bli vald som statsminister med knappast mogleg margin.

Deretter skal ho etter planen lese opp regjeringserklæringa si tysdag, og formelt tiltre som statsminister tysdag eller onsdag.

Førre onsdag var ein dramadag utan sidestykke i svensk politikk. Kort tid før statsministeravstemminga i Riksdagen kunngjorde støttepartiet Centern at dei ville stemme mot budsjettet til regjeringa seinare på dagen, sidan dei meinte innrømmingane til Vänsterpartiet var for store.

Dermed vart budsjettet til den borgarlege opposisjonen vedteken, samtidig som Andersson vart utpeika som statsminister.

Det kunne ikkje regjeringspartnar Miljöpartiet leve med, og dei trekte seg ut av den nye regjeringa same ettermiddag. Andersson valde å trekkje seg som påtroppande statsminister, og dermed vart Stefan Löfvens forretningsministerium sitjande ei veke til.

No ser det likevel ut til at Löfven omsider kan byrje det politiske pensjonisttilværet sitt. Andersson ligg an til å bli leiar for ein eittpartiregjering og Sveriges første kvinnelege statsminister.

