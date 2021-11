Domsavseiinga utsett i rettssaka mot Aung San Suu Kyi

utenriks

Retten skulle avgjere saka tysdag, men saka er utsett til måndag 6. desember, opplyser ei kjelde med kjennskap til saka.

Suu Kyi har vore innesperra sidan militærkuppet 1. februar. Etter kvart har juntaen tiltalt henne for det eine forholdet etter det andre. Noko av det første 76-åringen vart skulda for, var ulovleg import av walkietalkiar og dessutan brot på koronarestriksjonane under valet i fjor haust.

I denne saka står ho tiltalt for oppvigling mot militæret og risikerer opptil tre års fengsel. Men ho er òg tiltalt for langt meir alvorlege lovbrot, som kan gi henne mange år i fengsel.

Sidan kuppa for ti månader sidan har over 1.200 menneske vorte drepne og 10.000 er arresterte, ifølgje ei lokal observatørgruppe.

