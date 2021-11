Japan har stadfesta sitt første tilfelle av omikron

utenriks

Den smitta er ein mann i 30-åra som skal ha komme til landet frå Namibia, ifølgje ein talsmann for japanske styresmakter. Mannen er no i isolasjon.

Opplysninga kjem dagen etter at Japan stengde grensene for alle nye tilreisande frå utlandet for å hindre at omikronvarianten skulle komme inn i landet.

Berre japanske borgarar og utanlandske personar som allereie bur i landet, slepp over grensa, med nokre få unntak. Personar som kjem frå område med kjent omikron-smitte, må bli på karantenehotell i tre til ti dagar.

Japan har berre hatt litt over 18.300 koronatilfelle gjennom pandemien, samtidig som dei har unngått strenge nedstengingar. Nesten 77 prosent av befolkninga er vaksinert.

