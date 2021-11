Magdalena Andersson presenterte regjeringserklæringa

utenriks

Tre hovudtema blir trekte fram i regjeringserklæringa til Magdalena Andersson. Kampen mot grov kriminalitet, vegen mot den grøne industrielle revolusjonen og å «ta tilbake kontrollen over velferda» skal prioriterast, ifølgje statsministeren.

– Den grove valden er ei gift. Straffa for gjengrelatert kriminalitet skal skjerpast ytterlegare. Moglegheita for å bruke hemmelege tvangsmiddel preventivt for å forhindre alvorleg kriminalitet blir greidd ut, seier ho i regjeringserklæringa.

Ifølgje Andersson er kriminalpolitikken i ferd med å bli lagd om. Ho understrekar at skjerpa straff og nye verktøy ikkje er nok for å handtere kriminalproblematikken.

– Kvar statsråd i regjeringa kjem til å få i oppgåve å snu kvar stein for å stoppe gjengkriminaliteten og kjempe mot utanforskap, seier Andersson.

– Sverige kan betre

På klimasida skal ein ny nasjonal elektrifiserings-strategi peike ut korleis kapasiteten i straumnettet raskt og effektivt kan byggjast ut. I tillegg skal utsleppa kuttast og jobbar bli skapte gjennom å satse på og halde fram den grøne industrielle revolusjonen.

– Takten må aukast ytterlegare, men vi risikerer å ikkje få dei nødvendige investeringane fordi dei vert opplevde som for risikofylte. Derfor skal dei grøne kredittgarantiane utvidast til 50 milliardar kroner neste år, seier Andersson.

Velferda skal òg prioriterast. Arbeidarar i helsevesenet, skulen og omsorga skal ha «dei vilkåra som vert kravde for å gjere jobben» og velferda skal ha høg kvalitet i heile landet.

– Av respekt for alle som jobbar og har bygt landet vårt, skal vi ha trygge sosialforsikringar og pensjonar, seier Andersson.

Det blir òg fleire endringar i pensjonssystemet og i heimesjukepleia. I tillegg skal personar som jobbar i eldreomsorga få moglegheit til å studere til å bli helsefagarbeidarar i betalt arbeidstid.

Andersson vil òg leggje fram ei strukturreform for pensjonssystemet, for at minstepensjonistar skal få meir å rutte med. Ifølgje forslaget inneber forslaget ein månadleg inntektsauke for dei svakast stilte pensjonistane på opp til 1.000 kroner i månaden.

Første transperson

Lina Axelsson Kihlblom blir ny minister for høgare utdanning i Sverige. Med det er ho den første transpersonen som får plass i ei svensk regjering, ifølgje Aftonbladet.

Kihlblom vart kjend i Sverige gjennom TV-serien «Rektorerna,» som rektoren som snudde dei dårlege skuleresultata ved Ronnaskolan.

– Eg skal ta med meg overtydinga mi om at kvart einaste barn kan lukkast i skulen, seier ho til avisa.

Før ho vart statsminister var Magdalena Andersson finansminister i regjeringa til Stefan Löfven. Etterfølgjaren hennar blir tidlegare innanriksminister Mikael Damberg.

Andersson skal etter planen formelt utnemnast til statsminister av kong Carl Gustaf kl. 13 tysdag.

(©NPK)