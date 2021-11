Minst 17 land har registrert omikronsmitte

utenriks

Det er framleis mykje ein ikkje veit om omikronvarianten som vart oppdaga førre veke. Forskarar verda over prøver å finne ut av kor smittsam han er, kor alvorleg sjukdom han kan forårsake, og kor effektive vaksinane som er i bruk, vil vere mot han.

Sidan det er stor risiko for at varianten vil leggje press på helsesystema i verda, har Verdshelseorganisasjonen (WHO) sett risikonivået til omikron som «svært høg»

Blant dei 17 landa som har registrert smitte, er Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Japan, Israel og Canada.

Den kinesiske presidenten Xi Jinping lova måndag å gi ein milliard vaksinedosar til Afrika, som følgje av frammarsjen til omikron. Også India har tilbode medisinsk hjelp til afrikanske land, ifølgje CNN.

