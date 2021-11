Oxford-forskarar klare for rask omikronoppdatering av AstraZeneca-vaksinen

utenriks

Dei nødvendige verktøya og prosessane som trengst for å oppdatere vaksinen, er raskt på plass, ifølgje Oxford University, som saman med AstraZeneca utvikla koronavaksinen som har vorte kjend under namnet til sistnemnde.

Universitetet er likevel framleis trygge på at vaksinen gir godt vern trass i framveksten til nye variantar, inkludert delta. Men det er framleis uvisse blant forskarar om mutasjonane i piggproteinet til omikron gjer varianten meir motstandsdyktig.

– Sidan omikronvarianten er så fersk, er det lite data tilgjengeleg, seier ein talsmann for Oxford universitet.

– Akkurat som med alle andre variantar, vil vi evaluere påverknaden denne varianten har med tanke på vaksineimmunitet.

Tidlegare tysdag uttalte Moderna-sjefen Stéphane Bancel at vaksinane gir dårlegare vern mot omikron.

– Eg veit ikkje kor mykje, for vi er nøydde til å vente på data, men alle forskarar eg har snakka med seier at «dette blir ikkje bra», seier Bancel til Financial Times, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

(©NPK)