Pave Frans søkjer betre forhold til ortodokse under Hellas-besøk

Det er Frans' andre tur til Hellas, då han besøkte Lésvos i 2016, men det første ein pave har avlagt til Aten sidan 2001. Besøket skal mellom anna inkludere ei høgmesse og møte med den kyrkjelege leiaren i Hellas, erkebiskop Ieronymos.

Nær 1.000 år etter den store skismaen er forholdet til Den katolske kyrkja i Hellas framleis anstrengt. Meir konservative gresk-ortodokse gir framleis Den katolske kyrkja skulda for brotet mellom kyrkjene, og dessutan for det fjerde korstoget som plyndra Konstantinopel i 1204.

Erkebiskopen i Aten, Theodoros Kodidis, kallar det eit teikn på håp og framgang at dei fleste på begge sider har akseptert besøket. Han legg til at det blir ein samlande augneblink for katolikkar i Hellas, som utgjer knappe éin prosent av befolkninga i landet.

Johannes Paul den 2. besøkte Aten i 2001, og vart møtt av demonstrasjonar frå hundrevis av munkar. Dei ringde kyrkjeklokker og heiste svarte flagg i klostera sine.

– For 20 år sidan var situasjonen veldig annleis, det var første gong ein pave besøkte Hellas. Motstanden var mykje sterkare. I dag finst det nokon fiendtleg innstilte stemmer, men det er veldig marginalt. Det ortodokse hierarkiet i Hellas ønskjer paven velkommen, seier Kodidis.

