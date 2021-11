Putin usikker på om han vil halde fram som president etter 2024

utenriks

– Ifølgje grunnlova har eg høve til å bli vald for ein ny presidentperiode. Men om eg vil gjere det eller ikkje, har eg ikkje bestemt meg for enno, sa den 69 år gamle Putin i eit økonomisk forum han deltok i tysdag.

Putin la likevel til at berre moglegheita for at han kan halde fram, stabiliserer den innanrikspolitiske situasjonen i Russland.

Ei kontroversiell grunnlovsendring som vart stemd gjennom i fjor, tillèt Putin to presidentperiodar til dersom han ønskjer det. Han har moglegheita til å bli sitjande som president fram til 2036, då han vil vere 84 år gammal.

Før grunnlovsendringa kunne ikkje Putin halde fram som president etter 2024.

