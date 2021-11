utenriks

Det betyr at epidemien er stabil i Danmark, og at smittetala ikkje aukar. Det er første gong dette har skjedd i Danmark sidan midten av oktober.

Helseminister Magnus Heunicke legg til i tweeten sin tysdag at andre tal òg tyder på at epidemien stabiliserer seg. Éin av sju danskar over 12 år har no fått det tredje vaksinestikket sitt.

