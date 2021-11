utenriks

Sentralbanken vil derfor vurdere å avskaffe stimuleringsordningane for økonomien raskare enn venta, sa Powell under ei høyring i bankkomiteen i Senatet tysdag.

Han sa òg at han framleis ventar at inflasjonen vil minke neste år, men at det er på tide å slutte å bruke ordet «mellombels» i samband med prisstiginga i landet.

