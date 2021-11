Ukrainas statsminister skuldar Russland for kuppforsøk

utenriks

Sjmygal besøkte tysdag Brussel for å snakke med toppolitikarar i EU.

Med tilvising til etterretningsopplysningar seier den ukrainske statsministeren at Russland har prøvd å organisere eit kupp som skulle velte regjeringa i Ukraina.

Sjmygal understreka at ei av hovudårsakene til at Ukraina vil bli medlem i EU, er det han omtaler som russisk aggresjon, den militære opprustinga i landet og annekteringa av den ukrainske Krimhalvøya i 2014.

Nato har fleire gonger dei siste vekene kritisert Russland for ei kraftig styrkeoppbygging på russisk side av grensa.

Russland avviser skuldingane og hevdar i staden at Ukraina står for «stadige provokasjonar for å forverre situasjonen langs grensa».

(©NPK)