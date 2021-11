Vaksine-sjef åtvarar om svakare effekt mot omikron

utenriks

– Eg trur det blir snakk om eit betydeleg fall i effektivitet. Eg veit ikkje kor mykje, for vi er nøydde til å vente på data, men alle forskarar eg har snakka med seier at «dette blir ikkje bra,» seier Bancel til Financial Times, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Før deltavarianten vart den dominante varianten viste Moderna-vaksinen ein effektivitet mot koronasmitte på 86 prosent. Då delta tok over fall effektiviteten til 76 prosent, ifølgje ein studie som vart offentleggjord i august.

Ifølgje Bancel gjer dei mange mutasjonane i piggproteinet til omikronvarianten det sannsynleg at vaksinane som er i bruk, må modifiserast.

