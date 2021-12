Abortmotstandarar augnar historisk siger i USA

utenriks

– Eg trur med heile mitt hjarte at dagen har komme, sa Pence i ein tale i Washington tysdag.

Den republikanske politikaren, kjent for sine konservative verdiar og den kristne trua si, snakka om høgsterettsavgjerda «Roe vs. Wade» frå 1973.

Det var den som sikra retten til fri abort i heile USA. I snart 50 år har abortmotstandarar kravd at retten igjen må innskrenkast – og no trur dei sigeren kan vere nær.

– Vi kan stå ved starten av ein æra der høgsterett sender «Roe vs. Wade» til historias skraphaug, der han høyrer heime, sa Pence i talen sin.

Ny lov i Mississippi

Årsaka til optimismen er dei nye høgsterettsdommarane som hans tidlegare sjef, Donald Trump, sørgde for å utnemne.

Trump fekk utnemnt heile tre høgsterettsdommarar dei fire åra han var president. Slik sikra han eit fleirtal av dommarar som blir rekna som konservative.

Dermed er det ikkje lenger sikkert at domstolen vil halde oppe «Roe vs. Wade» når dei får abortrelaterte saker til behandling.

Onsdag byrjar domstolen behandlinga av ei ny abortlov som har vorte vedteken i delstaten Mississippi. Blir ho godteken, blir døra opna for strengare abortlover òg i resten av USA.

Ei lang rekkje konservative, republikansk-styrte delstatar vil truleg følgje etter med eigne lovendringar som fjernar eller innskrenkar abortrettar.

Omstridde seinabortar

I Mississippi vil den nye lova forby dei aller fleste abortane etter 15. veke i svangerskapet. Ho gjer ikkje unntak for kvinner som har vore utsette for incest eller valdtekt.

Målt mot praksis i dag i USA er dette ei betydeleg innstramming. Etter «Roe vs. Wade» i 1973 vart abortrettane ytterlegare utvida med ei ny høgsterettsavgjerd i 1992.

Den slo fast at amerikanske kvinner har rett til å ta abort heilt fram til fosteret blir levedyktig. I USA blir denne grensa sett så seint som i 23. eller 24. veke i svangerskapet.

Til samanlikning er det i Noreg forbode å ta abort etter veke 22 – så sant mors liv og helse ikkje er trua eller tilstanden til fosteret strir mot liv.

Norske kvinner som vil ta abort etter veke 12, må sende søknad til ei abortnemnd.

Vil gå lenger

Blir lova i Mississippi godteken av høgsterett, vil andre konservative delstatar truleg prøve å gå lenger.

Texas har allereie vedteke ei lov som forbyr abortar etter sjette veke. På dette tidspunktet er det mange kvinner som ikkje eingong veit at dei er gravide.

Den svært spesielle Texas-lova opnar for at private borgarar kan saksøkje abortlegar og andre som hjelper kvinner å ta abort. Høgsterett lét vere å blokkere lova då ho tredde i kraft, men har likevel gitt uttrykk for skepsis.

Tidlegare denne månaden signaliserte eit fleirtal av høgsterettsdommarane at dei ville la ein føderal domstol behandle eit søksmål mot lova.

Katolsk støtte

Ei høgsterettsavgjerd om lova i Mississippi er venta innan slutten av juni neste år.

Delstaten har fått støtte frå 18 andre republikansk-styrte delstatar, hundrevis av folkevalde, Den katolske kyrkja og ei lang rekkje grupper som kjempar mot abort. Nokre av dei har brukt millionar av dollar på kampanjar til støtte for lova.

Tilhengjarar av retten til fri abort er sterkt bekymra. Advokaten Julie Rikelman frå Center for Reproductive Rights meiner det blir mogleg å innføre abortforbod på kva tidspunkt som helst i svangerskapet dersom Mississippi-lova får grønt lys.

Dersom abortmotstandarane vinn fram, vil USA stå ved eit politisk vegskilje. I fleire tiår har abortstriden vore ein politisk verkebyll som har bidrege både til polarisering og store endringar i Det republikanske partiet.

