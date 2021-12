Amerikanske diplomatar må forlate Russland

utenriks

Talskvinne for det russiske utanriksdepartementet, Maria Zakharova, opplyser at amerikanske diplomatar som har vore meir enn tre år i Russland, må forlate Russland innan 31. januar.

Dette er eit svar på at russiske diplomatar må forlate USA.

– Vi ser på det amerikanske kravet som ei utvising, og vi svarer med same mynt, seier Zakharova.

Den russiske ambassadøren i Washington, Anatolij Antonov, opplyste førre veke at 27 russiske diplomatar må reise innan 30. januar, følgd av like mange eit halvt år seinare.

USA viser til at visumet til diplomatane går ut. Men Antonov avviste dette argumentet. Han sa at Washingtons avslag på å forlengje visuma deira faktisk betyr at diplomatane vert utviste.

