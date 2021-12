Bidens vaksinekrav for helsearbeidarar blir blokkert

utenriks

Ein domstol i Louisiana beordrar ein mellombels suspensjon av kravet, som skulle tre i kraft neste veke, skriv The New York Times.

Domstolen sår tvil om vaksinekravet er i tråd med grunnlova, og seier at det kan føre til tap av jobbar og skatteinntekter. I tillegg har saksøkjarane, 14 delstatar, interesse av å «verne innbyggjarane sine mot krav om å la seg bli vaksinerte», heiter det.

Helsearbeidarane blir omfatta av ei lov som inneber at alle amerikanarar som jobbar på større arbeidsplassar, må vere vaksinerte mot koronaviruset frå 4. januar. Om dei ikkje er vaksinerte, må dei bruke munnbind og testast kvar veke.

Kravet gjeld òg for alle som er tilsette i bedrifter med over 100 tilsette og alle som jobbar for selskap føderale styresmakter kjøper tenester av.

Mange delstatar har gått til sak i føderale domstolar for å stanse vaksinemandatet, som er det mest omfattande grepet USAs styresmakter har teke hittil for å få opp vaksinasjonsgraden.

Til saman blir meir enn to tredelar av den amerikanske arbeidsstyrken omfatta av kravet. I tillegg blir mange omfatta av lokale og bransjespesifikke krav.

Fleire byar og delstatar har på eiga hand innført vaksinemandat for helsearbeidarar, i forsøk på å forhindre at koronasmitte spreier seg til sårbare pasientar.

(©NPK)