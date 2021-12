Colombia er framleis heimsøkt av vald og uro

utenriks

Den norske Nobelkomite gav same år Nobels fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos for innsatsen hans for å få slutt på den over 50 år lange borgarkrigen i landet. Krigen hadde då kosta minst 220.000 colombianarar livet og drive nær seks millionar innbyggjarar på flukt.

Fredsavtalen som vart inngått mellom den colombianske regjeringa og Farc-geriljaen for litt over fem år sidan, var omdiskutert. Men freden endra drapsstatistikken dramatisk og førte til større optimisme og framtidstru.

Den langvarige konflikten kunne direkte knytast til i gjennomsnitt 3.000 drap i året. Etter at avtalen vart inngått, fall talet til 78 i 2017, ifølgje ei oversikt i den colombianske avisa Razon Publica.

Før fredssamtalane byrja i 2012 var det til saman rundt 12.000 drap i året i Colombia. Mellom 2013 og 2016 fall dette talet til rundt 9.000, opplyser Juan Carlos Garzon frå den colombianske tankesmia Ideas for Peace Foundation.

Store utfordringar

Fem år etter at fredsavtalen vart inngått, er det gjort mange viktige framsteg. Men det står òg att store utfordringar, ikkje minst knytt til tryggingssituasjonen. Drapsstatistikken er på veg oppover igjen.

– Mellom januar og september 2021 var det 10.500 drap, det er svært dårleg nytt, seier Garzon til nyheitsbyrået AFP.

Statistikken er urovekkjande høg, ikkje minst når det gjeld drap på menneskerettsforkjemparar, kvinnelege leiarar, urfolksrepresentantar, afro-colombianske lokalsamfunnsleiarar og tidlegare FARC-soldatar.

Mange valdelege grupper

Det store fleirtalet av FARC-soldatane står framleis ved valet dei tok då dei la ned våpena. Dei vil leve eit normalt liv. Men det finst likevel tusenvis av motstandarar av fredsavtalen.

Ifølgje fredsforskingsinstituttet Indepaz er det 90 væpna grupper med rundt 10.000 medlemmer som framleis er aktive i Colombia. Blant dei er tidlegare medlemmer av FARC, medlemmer frå den marxistiske geriljagruppa ELN og høgreorienterte, halvmilitære grupper.

Nokre av desse gruppene er motstandarar av fredsavtalen, og mange av dei kjempar om kontrollen over narkoåkrar, ulovlege gullgruver og lukrative smuglarruter.

Eit farleg vakuum

Tidlegare i haust åtvara FN om at den forverra tryggingssituasjonen er ein «betydeleg utfordring» for fredsavtalen.

– Nedbygginga av FARC skapte eit maktvakuum. Dette vakuumet nytta andre, væpna aktørar seg av, seier Garzon.

Fredsavtalen, som vart underteikna 24. november 2016, hadde som mål å bringe fred til eit land som var traumatisert av mange tiår med vald. Ei særleg krevjande utfordring var å finne balansen mellom omsynet til nasjonal forsoning og omsynet til rettferd for offera.

Starten vart då også vanskeleg: Berre dagar før signeringa avviste eit snautt fleirtal (50,21 prosent) av colombianarane avtalen i ei folkeavstemming.

Motstandarane frykta mellom anna at avtalen skulle få urettferdig konsekvensar, som at dei verste brotsverka ikkje skulle få konsekvensar og at offer ikkje skulle få kompensasjon. Tilbakeslaget kravde justeringar av dokumentet i siste liten.

Spesialdomstol

Rettferda som vart lova dei mange hundre tusen offera i konflikten, har enno ikkje kommen.

Det har vorte etablert ein spesialdomstol, som også har sikta tidlegare FARC-sjefar for kidnapping av minst 21.000 menneske og rekruttering av 18.000 mindreårige.

Høgtståande militære tenestemenn er òg sikta for å ha drepe rundt 6.400 sivile, truleg tekne for å vere geriljasoldatar. Dei første tiltalane mot tidlegare FARC-leiarar og militære leiarar er tekne ut, men ingen dommar er kunngjorde enno.

Domstolen har myndigheit til å tilby alternativ til fengselsstraff til folk som innrømmer brotsverka sine og som vil gi erstatning til offera. Det er eit system som mange fryktar vil føre til at kriminelle kan gå fri.

– Fredsprosessen har gagna dei skuldige, men ikkje offera for FARC, meiner politisjef Luis Mendieta. Han vart sjølv halden som gissel av FARC i tolv år.

– Vi samarbeider, men det var ein krig som varte i over 50 år. Å løyse problema på nokre få år, vil ikkje vere mogleg, seier tidlegare FARC-medlem Sandra Ramirez. I dag er ho senatsmedlem for FARC-partiet Comunes.

Ein høg pris

Mange tidlegare FARC-soldatar har sjølv måtta betale ein høg pris: Rundt 293 har vorte drepne sidan underteikninga av fredsavtalen, anten av rivaliserande grupper eller av tidlegare våpenbrør.

Andre, som FARC-sjefen Ivan Marquez som i si tid var med på å forhandle fram avtalen, har teke til våpen igjen.

Avtalen har heller ikkje bidrege til ein slutt på Colombias enorme og svært valdelege narkotikatrafikk.

Fredsavtalen skulle mellom anna bidra til kompensasjon for bønder som dreiv med ulovleg kokadyrking – slik at dei kunne gå over til å dyrke lovlege avlingar. Men bønder seier dei ikkje har fått noka hjelp.

Kokain – ein sveipe

Colombias styresmakter meiner at mange av dei som i si tid slutta opp om fredsavtalen, har vendt tilbake til kriminaliteten. Mellom anna gjeld det smugling og produksjon av kokain – som er ei enorm belastning for landet.

Colombia er den største produsenten og eksportøren av kokain i verda og er kjent for sine mange svært valdelege og nådelause mafiabossar.

Også i byane, der ein slit med høg arbeidsløyse og fattigdom, er vald og kriminalitet eit stort problem. Tidlegare i haust utplasserte regjeringa rundt 1.500 soldatar for å hjelpe politiet med å førebyggje kriminalitet i byane.

Tidlegare i år protesterte store menneskemengder mot politikken til regjeringa, og protestane vart slått hardt ned av politi og soldatar. Over 60 menneske vart drepne i samanstøytane som fann stad i mai. Både FN, USA, EU og internasjonale menneskerettsgrupper fordømde bruken av vald.

Norsk engasjement

Noreg var djupt engasjert i fredsforhandlingane som førte fram til avtalen for litt over fem år sidan.

Den norske regjeringa meiner at ein no må jobbe for å styrkje det oppnådde resultatet, og dessutan oppmode til at den internasjonal støtta til Colombia held fram i dei ti åra som står att av perioden for gjennomføring av avtalen.

– Noreg vil halde fram med å støtte Colombia i gjennomføringa av heile avtalen, skriv regjeringa.

