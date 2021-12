utenriks

Det opplyser den franske regjeringa onsdag.

Forbodet vart innført av frykt for omikronvarianten av koronaviruset, som først vart oppdaga i Sør-Afrika. Forbodet blir oppheva etter at omikronvarianten av koronaviruset har dukka opp over heile Europa, og land som Nederland har opplyst at varianten var der allereie 19. november.

Omikron blir ikkje rekna for å gi meir alvorleg sjukdom enn dei andre variantane, men han blir rekna for å vere meir smittsam.

(©NPK)