Frederiksen med kraftig oppmoding: – Ta det tredje stikket

utenriks

– Eg vil oppmode svært, svært sterkt til at dei eldre tek imot tilbodet om å ta ein tredje dose av koronavaksinen. Det å ta det tredje stikket er noko av det aller viktigaste ein kan gjere no, sa Frederiksen på ein pressekonferanse onsdag.

Ho understrekar at resten av den vaksne befolkninga i Danmark vil få eit tilbod om ein tredje dose dei kommande månadene. Frederiksen seier det er avgjerande at kommunane og regionane skrur opp kapasiteten slik at ingen må vente på å få teke vaksinen.

– Alle som får tilbod om eit tredje vaksinestikk, skal få time til å ta det innan ei veke i sin region, lova ho.

– Akkurat no har vi eit ope samfunn. Det skal vi gjere alt vi kan for å verne, av omsyn til næringslivet og til kulturlivet.

(©NPK)