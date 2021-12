Hivpositive får tenestegjere i det britiske forsvaret

utenriks

I ei kunngjering frå det britiske forsvarsdepartementet som fell saman med verdas AIDS-dag, heiter det at søkjarar som bruker førebyggjande medisinar mot hiv, vil få tenestegjere.

I tillegg får hivpositive personar som allereie er i teneste, ta del i operasjonar såframt dei ikkje har sporbart virus i blodprøvar, heiter det vidare. Det blir venta at denne endringa trer i kraft til våren.

– Legemiddelbehandling har revolusjonert liva og sjukdomsforløpa til menneske som blir diagnostiserte med hiv. Som ein moderne og inkluderande arbeidsgivar, er det sjølvsagt at vi følgjer med på og handlar i tråd med det nyaste vitskaplege grunnlaget, seier statssekretær Leo Docherty i ei fråsegn.

– Eg er glad for at ein spennande og tilfredsstillande karriere i forsvaret no blir tilgjengeleg for mange fleire, seier han vidare.

Det blir òg jobba «på spreng» med at folk som har fått påvist hiv, men er i behandling og ikkje har sporbart virus i blodprøver, får søkje om å tenestegjere.

(©NPK)