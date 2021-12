Huitfeldt ber Russland vise ansvar

utenriks

Huitfeldt deltok onsdag på Nato utanriksministermøte der den spente situasjonen på grensa mellom Russland og Ukraina var eitt av temaa som vart diskuterte.

– Det er positivt at Ukrainas utanriksminister gav Nato-møtet ein gjennomgang av situasjonen, og at dei ikkje vil trappe opp militære beredskapstiltak. Det er viktig at det ikkje eskalerer, seier Huitfeldt.

– Russland må vise ansvar og senke spenningsnivået ved å redusere det militære nærværet sitt. Ein eventuell fornya russisk militær innblanding i Ukraina vil ha høge politiske og økonomiske konsekvensar, seier ho.

