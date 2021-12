Liberale dommarar åtvarar: Abortsaka kan skade tilliten til USAs høgsterett

utenriks

Onsdag byrja den amerikanske høgsteretten behandlinga av den nye abortlova som delstaten Mississippi har vedteke. Blir denne lova godteken, opnar det døra for strengare abortlover i resten av USA òg.

Ei lang rekkje konservative, republikansk-styrte delstatar vil truleg følgje etter med eigne lovendringar som fjernar eller innskrenkar abortrettane.

Blant dei fremste abortmotstandarane er USAs tidlegare visepresident Mike Pence. I ein tale tysdag sa han at han trur at dei amerikanske abortrettane kjem til å bli skrota for godt.

Trur på siger

Den republikanske politikaren, kjend for sine konservative verdiar og kristentru, snakka om høgsterettsavgjerda «Roe vs. Wade» frå 1973.

Det var den som sikra retten til fri abort i heile USA. I snart 50 år har abortmotstandarane kravd at retten igjen må innskrenkast – og no trur dei sigeren kan vere nær.

– Vi kan stå ved starten av ein æra der høgsterett ein gong for alle sender «Roe vs. Wade» på skraphaugen, der han høyrer heime, sa Pence i talen sin.

Årsaka til optimismen hans er dei nye høgsterettsdommarane som den tidlegare sjefen hans, Donald Trump, sørgde for å utnemne.

Trump fekk utnemnt heile tre høgsterettsdommarar dei fire åra han var president. Slik sikra han eit fleirtal av dommarar som blir rekna som konservative.

Kontroversielt

Dermed er det ikkje lenger sikkert at domstolen vil halde oppe «Roe vs. Wade» når dei får abortrelaterte saker til behandling.

Meiningsmålingane tyder likevel på at ei omgjering av den nær 50 år gamle avgjerda vil vere svært kontroversiell. I ei meiningsmåling som Washington Post og ABC News gjennomførte i november, svarte 60 prosent at dei ønskjer at domstolen skal halde oppe «Roe vs. Wade». Berre 27 prosent av dei spurde ville ha avgjerda omgjord.

Tre av fire sa seg òg samde i at avgjerda om abort skal vere opp til kvinna det gjeld, og legen hennar.

Fleire andre meiningsmålingar viser det same biletet.

Åtvarar sterkt

Då behandlinga av lova i Mississippi byrja onsdag, åtvara dei tre dommarane som blir rekna som liberale: Dommar Elena Kagan sa at retten har høg terskel for å gjere om tidlegare avgjerder.

– Folk må ikkje få inntrykk av at domstolen er ein politisk institusjon som går fram og tilbake etter kvart som medlemmene blir skifta ut, sa ho.

Dommarane Sonia Sotomayor og Stephen Breyer sa klart at saka kan skade domstolen.

– Kan denne institusjonen overleve stanken det vil skape i opinionen, at grunnlova og vurderinga av henne berre er ei politisk handling? spurde Sotomayor og føydde til:

– Viss folk faktisk trur at dette berre er politikk, korleis skal vi overleve? Korleis kan domstolen overleve?

Dei seks konservative medlemmene heldt ein låg profil i den innleiande debatten.

Leiaren for domstolen, John Roberts, sette likevel spørsmålsteikn ved kvifor ein frist på 15 veker, som er sett som grense i den nye lova i Mississippi, ikkje er nok.

Innstramming

Mississippi-lova vil forby dei aller fleste abortane etter 15. veke av svangerskapet. Ho gjer ikkje unntak for kvinner som har vore utsette for incest eller valdtekt.

Samanlikna med dagens praksis i USA er dette ei vesentleg innstramming. Etter «Roe vs. Wade» i 1973 vart abortrettane ytterlegare utvida med ei ny høgsterettsavgjerd i 1992.

Den slo fast at amerikanske kvinner har rett til å ta abort heilt fram til fosteret er levedyktig. I USA blir denne grensa sett så seint som i 23. eller 24. veke av svangerskapet.

Til samanlikning er det i Noreg forbode å ta abort etter veke 22 – så sant mors liv og helse ikkje er trua eller fosteret ikkje er levedyktig.

Norske kvinner som vil ta abort etter veke 12, må sende søknad til ei abortnemnd.

Vil gå lenger

Blir lova i Mississippi godteken av høgsteretten, vil andre konservative delstatar truleg prøve å gå lenger.

Texas har allereie vedteke ei lov som forbyr abortar etter den sjette veka. På dette tidspunktet er det mange kvinner som ikkje eingong veit at dei er gravide.

Den svært spesielle Texas-lova opnar for at private borgarar kan saksøkje abortlegar og andre som hjelper kvinner å ta abort. Høgsteretten lét vere å blokkere lova då ho tredde i kraft, men har likevel gitt uttrykk for skepsis.

Tidlegare denne månaden signaliserte eit fleirtal av høgsterettsdommarane at dei ville la ein føderal domstol behandle eit søksmål mot lova.

Katolsk støtte

Ei høgsterettsavgjerd om Mississippi-lova er venta innan slutten av juni neste år.

Delstaten har fått støtte frå 18 andre republikansk-styrte delstatar, hundrevis av folkevalde, den katolske kyrkja og ei lang rekkje grupper som kjempar mot abort. Somme av dei har brukt millionar av dollar på kampanjar til støtte for lova.

Tilhengjarar av retten til fri abort er sterkt bekymra. Advokaten Julie Rikelman frå Center for Reproductive Rights meiner det blir mogleg å innføre abortforbod når som helst i svangerskapet viss Mississippi-lova får grønt lys.

