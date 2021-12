New Zealand sender soldatar til kriseramma Salomonøyane

utenriks

Like før helga sende Australia, som ligg like sørvest for øygruppa, forsvarsstyrkar til den kriseramma øystaten. I helga roa situasjonen seg, og no sendar New Zealand styrkar for å hjelpe til med å halde situasjonen i sjakk.

65 fredsbevarande soldatar og politi blir sende til Salomonøyane på førespurnad frå regjeringa der, opplyser New Zealands statsminister Jacinda Ardern.

– Vi er djupt bekymra over den nylege uroa og opptøyane i Honiara, og vi har handla raskt for å tilby omgåande hjelp for å bidra til å rette opp igjen fred og tryggleik, seier Ardern.

Demonstrantar prøvde å storme nasjonalforsamlinga førre veke for å avsetje statsministeren i landet, Manasseh Sogavare. I dagane som følgde, har hovudstaden Honiara vore prega av opptøyar. Minst tre personar er drepne.

Dei fleste demonstrantane skal vere frå naboøya Malaita, der mange i lang tid har kjent seg oversett av regjeringa. Aukande fattigdom og arbeidsløyse står òg sentralt bak misnøya i øystaten med rundt 800.000 innbyggjarar.

(©NPK)