utenriks

Sørkoreanske styresmakter opplyser onsdag at det er snakk om fem koronasmitta personar som nyleg kom til landet etter å ha reist i utlandet.

Det er dei første påviste tilfella av omikron i Sør-Korea.

Smittetala er for tida på veg opp i landet, og onsdag vart det for første gong i pandemien registrert over 5.000 smitta på eitt døgn.

(©NPK)