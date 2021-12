Polen forlengjer unntakstilstand ved grensa

utenriks

Innanriksdepartementet i Polen kunngjorde avgjerda onsdag etter at underhuset i nasjonalforsamlinga sa nei til eit vedtak i senatet om å la journalistar oppsøkje grenseområdet.

President Andrzej Duda underteikna deretter eit dekret som gir innanriksdepartementet høve til å nekte tilgang til delar av grensa, avhengig av situasjonen.

Opposisjonen og menneskerettsorganisasjonar meiner dekretet er grunnlovsstridig og gir innanriksdepartementet for mykje makt.

Polen skuldar Kviterussland for å sende migrantar over EUs yttergrense som hemn for sanksjonar EU har innført mot president Aleksandr Lukasjenkos regime.

(©NPK)