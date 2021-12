SVT: Putin hadde ansvaret for drapsforsøk i Sverige

utenriks

Blodhemn

Aktor knytte motivet til ein trussel om «blodhemn» som Magomed Daudov, presidenten i den tsjetsjenske folkevalde forsamlinga, kom med i mars 2019. Bakgrunnen for hemnlysta var Abdurakhmanovs kritikk av Tsjetsjenias tidlegare president Akhmad Kadyrov.

Svensk tryggingspoliti (Säpo) har etterlyst ein tredje mann, tsjetsjenaren Imran Tsjastsjanov, som blir mistenkt for å ha vore hjernen bak angrepet.

Hemmeleg rapport

Ein hemmeleg europeisk etterretningsrapport SVT har fått tilgang til, omtaler både angrepet på Abdurakhmanov og liknande angrep på andre tsjetsjenske regimekritikarar i Europa.

Rapporten beskriv ifølgje SVT korleis Tsjetsjenia og Russland samarbeider og konkluderer med at det er ei spesialavdeling innan den russiske Nasjonalgarden, SOBR Terek, som har kapasitet til å organisere og utføre slike angrep og likvidasjonar.

Rapporten skuldar Russlands president Vladimir Putin for å ha det indirekte ansvaret for slike angrep i Europa, blant dei angrepet i Gävle.

Så sant Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov ikkje går for langt, lèt Putin han halde på, konkluderer rapporten.

Indirekte ansvar

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige deler den oppfatninga.

– Som leiar for Russland kan ein reknast for å ha ansvaret. Særleg om ein ikkje gjer noko konkret for å stanse denne typen overgrep på menneskerettane og suverenitet til andre statar gjennom å sende drapspatruljar rundt om i Europa, seier tryggingspolitisk ekspert Fredrik Westerlund i FOI.

Kreml avviser overfor SVT skuldingane heilt.

– Vi har verkeleg ikkje noko å gjere med desse drapa på menneske i europeiske land, heiter det i ein e-post underteikna Presidenten til den russiske føderasjonen, Vladimir Putin, ført i pennen av pressetalspersonen hans.

(©NPK)