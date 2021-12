utenriks

Det opplyste leiaren av komiteen, Bennie Thompson, tysdag. Han la til at granskarane vil halde fram med å vurdere «graden av samarbeid».

Meadows har tidlegare vore uvillig til å forklare seg, og han har forhandla med granskingskomiteen i fleire månader.

Samarbeidsavtalen som no er inngått, opnar for at Meadows kan la vere å svare på spørsmål om nokon av samtalane sine med Trump og om kva den dåverande presidenten gjorde 6. januar, då Kongressen vart storma av Trump-tilhengjarar.

