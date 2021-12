Afghanske lærarar sikra skulegangen for jenter i Herat

utenriks

I fleire veker har jenter i den vestlege provinsen Herat vore tilbake i klasseromma på vidaregåande skular. Dei kan takke lærarane og foreldra sine, som med felles innsats klarte å overtale dei lokale makthavarane til å opne skulane igjen.

– Foreldre og lærarar gjekk saman om påverknadskampanjen, fortel Mohammed Saber Meshaal. Han er leiar for lærarforeininga i Herat.

–Vi tok risikoen og snakka med Taliban, seier han.

Suksessen i Herat viser at det er forskjellar i Talibans noverande styre i Afghanistan og tilstanden då dei styrte landet på slutten av 1990-talet. Den gong var Taliban meir kompromisslause med den strenge ideologien sin. Dei forbaud kvinner å delta i det offentleg livet, kvinner fekk ikkje jobbe og jenter fekk ikkje ta utdanning.

Makt og brutale straffemetodar vart tekne i bruk for å handheve reglane.

I dag er det teikn som kan tyde på at Taliban innser at dei ikkje kan vere like omsynslause i eit Afghanistan som har endra seg dramatisk dei siste 20 åra.

Medvite tvitydig?

Taliban har innført fleire av dei tidlegare reglane sine, men er langt meir tvitydige om kva som er tillate og ikkje. Denne ambiguiteten kan vere medviten for å ikkje skape for stor motstand internasjonalt.

Taliban kjempar mot ein nesten total økonomisk kollaps, manglande internasjonal finansiering og ein alarmerande matmangel. På toppen slit dei med angrep frå militante IS-grupper.

Ambiguiteten har gitt modige afghanarar eit spelerom.

Då Taliban tok makta i august, vart dei fleste skular stengde på grunn av covid-19. Etter hardt internasjonalt press gjenopna Taliban etter kvart skular for gutar på alle nivå, men jentene fekk berre tilbod om undervisning i 1. til 6. klasse.

Taliban krev at undervisning for jenter på høgare trinn først må sikrast på ein «islamsk forsvarleg» måte. Taliban har dessutan stengt ute dei fleste kvinner frå offentlege stillingar.

Organiserte seg

Men i Herat-provinsen ville ein ikkje finne seg i dei nye reglane. Der byrja lærarane raskt å organisere seg.

– Då Taliban kom til makta vart vi svært bekymra, fortel Basira Basiratkhah, rektor ved Tajrobawai jenteskule i provinshovudstaden Herat.

Fagforeiningsrepresentantar bad om møte med Talibans lokalstyresmakter i Herat.

– Lærarane tok ikkje opp spørsmålet med jenteskular med ein gong. Dei ønskte første å byggje opp eit godt forhold til Taliban, og vise dei at vi representerte ein viktig del av samfunnet, fortel Meshaal.

Då lærarar etter kvart bad om ei gjenopning av jenteskulane, avviste Taliban-tenestemenn førespurnaden. Dei sa dei ikkje kunne tillate det utan godkjenning frå sentralstyresmaktene i Kabul.

Men lærarane heldt presset oppe. Rundt 40 kvinnelege rektorar møtte framståande representantar for Taliban i september.

– Vi forsikra dei om at klassane er segregerte, at jenter berre har kvinnelege lærarar, og at alle bruker hijab på ein forsvarleg måte, fortel Basiratkhah.

– Vi er muslimar og vi overheld allereie alle reglane islam krev, understreka dei.

Stilltiande løyve

I oktober opplevde lærarane at dei hadde fått Talibans stilltiande løyve og at Taliban ikkje ville stå i vegen for jenteskulane, sjølv om dei ikkje formelt godkjende dei.

Lærarar byrja å spreie ei melding på Facebook og i andre sosiale medium om at vidaregåande skular for jenter ville gjenopne 3. oktober.

Foreldra på si side oppretta ei meldingskjede på telefon for å formidle nyheitene, og elevane fortalde det til klassekameratane sine.

Mastoura, som har to døtrer som går i første og åttande klasse, ringde andre foreldre og oppmoda dei til å ta med jentene sine til skulen. Somme var bekymra for at Taliban ville trakassere dei eller at militante kunne komme til å angripe dei.

– Vi var bekymra og er det framleis, fortel Mastoura, som saman med andre foreldre eskorterer jentene til skulen.

– Men døtrene våre må få utdanning. Utan utdanning stansar liva opp, seier ho.

Gråt av lykke

14 år gamle Fadieh Ismailzadeh som går i niande klasse, fortel at ho gret av lykke då ho fekk den gode nyheita.

– Vi hadde jo mista alt håp om at skulane skulle opne igjen, seier ho.

Ikkje alle elevar våga å møte opp då dørene opna igjen på Tajrobawai skule. Men etter kvart som foreldra vart tryggare, vart klasseromma fylte opp igjen.

Rundt 3.900 elevar går no på skulen som har 1. til 12. klassetrinn.

Talibanrepresentant Shehabeddin Saqeb har ansvaret for utdanning i Herat-provinsen. Han seier at Taliban ikkje har noko problem med at jenter går på skule.

– Vi fortel ope til alle at dei bør gå på skulen. Skulane kan halde ope utan problem. Vi gav aldri nokon offisiell ordre om at jenter i vidaregåande skule ikkje skulle få undervisning, seier han til nyheitsbyrået AP.

Taliban er ikkje korrupte

Meshaal meiner at nokre fraksjonar innan Taliban er meir liberale enn andre. Han understrekar at Taliban ikkje er korrupte, i motsetning til den avsette, internasjonalt støtta regjeringa.

– Den førre regjeringa ville ha forkasta alle idear om å gjere skulen betre dersom dei ikkje kunne ha tent pengar på det, seier han.

– Taliban har vore veldig mykje i fjella og utkjempa krigar. Dei kan ikkje faget administrasjon. Så når vi møter dei, prøver vi å gi dei råd. Dei har vore villige til å komme oss i møte, seier han.

Likevel slit lærarane. Til liks med andre statstilsette har dei ikkje fått lønn på fleire månader. Utdanningsetaten har heller ikkje løyvd pengar til andre behov som vedlikehald og forsyningar.

Og skulesuksessen i Herat og nokre få andre distrikt i Nord-Afghanistan, inkludert byen Mazar-e Sharif, er unntaka. Dei fleste andre stader i landet er skulane stengde for jenter.

Fekk nei

Lærarar i den sørlege byen Kandahar vende seg òg til lokale Taliban-styresmakter tidlegare i haust, men fekk nei på spørsmålet om å gjenopne vidaregåande skular for jenter. Det fortel Fahima Popal, rektor ved Hino nr. 1 vidaregåande skule for jenter.

Dei lokale Taliban-tenestemennene fortalde at dei ikkje kunne gjere noko utan ordre frå det sentrale utdanningsdepartementet.

– Vi håpar at vi ein dag vil ha gode nyheiter for jentene, seier Popal.

Ho trur det er betre å vente på at sentralregjeringa opnar opp for jenteskular enn å følgje dømet i Herat.

– Dersom det berre er provinsstyresmaktene som tillèt ei gjenopning, kan Kabul komme til å gjere om avgjerda deira. Det vil vere skadeleg for både elevar og lærarar, meiner ho.

Eit av FNs viktigaste krav til Taliban er at dei gjenopnar jenteskulane. Først då vil dei kunne gå med på å finansiere lønna til lærarane direkte.

Så langt har Taliban nekta å setje ein tidsplan for gjenopning av skulane.

Talibans statsminister Mohammad Hassan Akhund sa i ein tale nyleg at jenter allereie får utdanning. Men han la til: Det er håp om å utvide, på den måten Gud tillèt det.

