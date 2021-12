Amerikanske høgsterettsdommarar ser ut til å vilje innskrenke retten til abort

utenriks

Onsdag diskuterte dommarane om ei abortlov vedteken i delstaten Mississippi skal haldast oppe eller reknast som grunnlovsstridig. Lova forbyr abort etter 15 veker i svangerskapet, òg når kvinna har vorte utsett for valdtekt eller incest.

Den nesten to timar lange diskusjonen tyder på at det kan bli fleirtal for å halde oppe Mississippis abortlov, melder fleire nyheitsbyrå. Dei skriv òg at enkelte av dommarane ser ut til å vilje oppheve høgsterettsavgjerda «Roe vs. Wade», som har sikra kvinners rett til abort i USA sidan 1973.

Blant dei er Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett, som begge vart utnemnde av Donald Trump då han var president.

Barrett argumenterte for at kvinner som ikkje ønskjer å ha omsorg for eit barn, kan adoptere det bort, medan Kavanaugh uttalte at høgsterett ikkje skal ta parti i abortsaka i det heile.

Etter at Trump sørgde for å få utnemnd tre konservative høgsterettsdommarar, er seks av dei ni medlemmene i domstolen skeptiske til USAs noverande abortpraksis.

Den gir kvinner rett til abort heilt fram til 23. eller 24. veke i svangerskapet som følgje av ei høgsterettsavgjerd i 1992.

