Britisk domstol avviser anke etter at Meghan vann søksmål mot avis

– Dette er ein siger ikkje berre for meg, men for alle som nokosinne har vore redde for å stå opp for det som er rett, seier hertuginne Meghan, som er gift med prins Harry, i ei fråsegn.

Aviskonsernet Associated Newspapers vart i mai i år felt for brot på privatlivets fred etter at tabloidavisa Mail on Sunday publiserte utdrag frå eit brev som Meghan hadde skrive til far sin.

Ein ankedomstol heldt torsdag oppe rettsavgjerda. Han meiner at hertuginna hadde rimeleg grunn til å forvente privatliv i denne saka, konkluderer dei tre dommarane.

