Den afrikanske unionen: Ingen grunn til panikk over omikronvarianten

– Vi er veldig bekymra, men vi er ikkje engstelege for at situasjonen ikkje kan handterast. Det er ingen grunn til panikk. Vi er ikkje forsvarslause, seier John Nkengasong, som leier AUs helseorgan Africa CDC.

Den muterte omikronvarianten, som først vart registrert i Sør-Afrika for vel ei veke sidan, har skapt frykt rundt om i verda for at den snart to år lange kampen mot pandemien ikkje er heilt over enno. Fleire stader har ein på nytt innført mellom anna munnbindpåbod og innreiserestriksjonar.

Nkengasong seier at dei har venta lenge på at det kunne dukke opp ein ny variant, og at dei derfor var godt førebudde.

– Dette blir den fjerde bølgja vi står overfor på dette kontinentet, seier Nkengasong.

Talet på koronainfeksjonar aukar kraftig i Afrika, men det er uvisst kor mange av dei som kjem av omikronvarianten.

I førre veke vart det registrert i alt 52.300 nye koronainfeksjonar på heile det afrikanske kontinentet, ein auke på 105 prosent målt mot veka før. 31.000 av smittetilfella vart registrerte i Sør-Afrika.

Den nye virusvarianten er så langt registrert i Botswana, Ghana, Nigeria og Sør-Afrika, opplyser Nkengasong.

Berre 7 prosent av Afrikas 1,3 milliardar innbyggjarar er vaksinerte. Så langt er det registrert rundt 8,6 millionar smittetilfelle, og over 223.000 koronarelaterte dødsfall, men det er truleg mange uregistrerte tilfelle.

