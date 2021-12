Spent stemning då Blinken og Lavrov møttest i Stockholm

utenriks

Det er første gong sidan 2017 at både USA og Russland sender utanriksministrane sine på det årlege ministermøtet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE).

På møtet står mellom anna Ukraina-konflikten høgt på dagsordenen. Ukraina har uttalt at dei ønskjer å få tilbake den annekterte Krimhalvøya, noko president Vladimir Putin karakteriserer som «ein trussel», ifølgje Kreml.

Fleire vestlege land har den siste tida uttrykt uro for at Russland skal angripe Ukraina og invadere landet.

I forkant av møtet har Blinken forsikra om at Nato står bak Ukraina og sjølvstendet til landet.

Krim-anneksjon

Forholdet mellom landa har vore spent sidan Russland annekterte Krimhalvøya, noko som skjedde etter ei folkerøysting som resulterte i fleirtal for lausriving frå Ukraina og innlemming i Russland.

Avrøystinga vart likevel utsett for kraftig kritikk. Avrøystinga fann stad etter at russiske spesialstyrkar få veker tidlegare hadde teke kontroll over området, som frå før husa ein stor russisk marinebase.

Den russiske anneksjonen blir ikkje anerkjend av omverda, med unntak av eit fåtal russiskkontrollerte opprørsrepublikkar.

Migrantkrise

Etter anneksjonen av Krimhalvøya har dei ukrainske regjeringsstyrkane lege i krig med russiskstøtta separatistar i Donetsk og Luhansk aust i Ukraina.

Migrantkrisa og den spente situasjonen på grensa mellom Kviterussland og Polen ligg òg på bordet til delegatane i Stockholm.

Frå Noreg stiller utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), som møtte Lavrov då Barentsrådet var samla i Tromsø i oktober. Ved det høvet snakka Huitfeldt også med Blinken på telefon, men dei to har enno ikkje møtt kvarandre ansikt til ansikt.

