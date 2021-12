Europeiske diplomatar seier dei er skuffa etter atomforhandlingar med Iran

utenriks

Avstanden har vorte større med nye iranske forslag, og det er uklart korleis avstanden kan bli mindre innanfor ei realistisk tidsramme, meiner diplomatar frå den såkalla E3-gruppa – Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

– Teheran går tilbake på nesten alle dei vanskelege kompromissa som vart utarbeidde etter mange månader med hardt arbeid, seier dei fredag kveld.

Iranske nyheitsbyrå har tidlegare meldt at Iran har levert inn to forslag til endringar, og at europeiske diplomatar no vurderer desse.

Både iranske og europeiske kjelder reknar med at forhandlingane kjem til å halde fram neste veke. Ifølgje iranske nyheitsbyrå blir det truleg møte måndag.

Dei europeiske kjeldene oppgir at forhandlingsdelegasjonane reiser heim i helga for å få nye instruksjonar, før partane møtest til nye forhandlingar neste veke for å sjå om avstanden kan bli mindre.

Tidlegare i år har det vore seks forhandlingsrundar med sikte på å gjenopplive atomavtalen frå 2015. Måndag starta ein ny runde. I tillegg til den europeiske trioen og Iran har Kina og Russland vore med. USA deltek indirekte.

USA trekte seg

Atomavtalen vart inngått mellom Iran, USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Kina og Russland i 2015. I 2018 trekte Trump-administrasjonen USA ut av avtalen og gjeninnførte omfattande økonomiske sanksjonar mot Iran.

Avtalen skulle gi verda garantiar for at Iran ikkje bruker atomprogrammet sitt til å utvikle atomvåpen. Iran insisterer på at atomprogrammet berre har fredelege formål.

