Latterleggjort, norsk juletre vart tent i London

utenriks

Torsdag kveld vart juletreet som Oslo kommune har gitt til London tent på Trafalgar Square.

Oslo har kvart år sidan 1947 gitt eit grantre som eit symbol på Noregs takksemd til Storbritannia for hjelpa under 2. verdskrig.

Men det manglar ikkje på merknader om det norske juletreet.

– Kvar er resten av treet? spør avisa Evening Standard.

Treet vart hogge i Østmarka utanfor Oslo i november, men overfarten til Storbritannia har tydelegvis vore hard. Bilete i sosiale medium viser at treet manglar fleire greiner og ser noko redusert ut.

– Takk Noreg, men kan vi få pengane tilbake? skriv ein twitterbrukar.

Ein annan meiner at Noreg ikkje tok sparkinga av Ole Gunnar Solskjær særleg godt.

Oslo-ordførar Marianne Borgen (SV) sa i samband med fellinga av treet at det er eit symbol på at vi treng kvarandre og må vere der for kvarandre.

– Gåva til Londons innbyggjarar er vald ut og gitt med mykje kjærleik og mykje omtanke. Eg håpar ho blir teken imot som eit symbol på vennskap, solidaritet, håp og fred, sa Borgen.

