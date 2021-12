Libanesisk minister går av etter diplomatisk krise

utenriks

I haust uttalte Kordahi til Al Jazeera at borgarkrigen i Jemen var nyttelaus og ein angrepskrig frå koalisjonen leidd av Saudi-Arabia.

Det resulterte i at Saudi-Arabia og fleire naboland kalla ambassadørane sine tilbake frå Libanon. I tillegg stansa Saudi-Arabia all import frå Libanon, som får mykje av utanlandsvalutaen sin frå landet. Libanon er allereie midt i ei alvorleg økonomisk krise.

Fredag seier Kordahi at han framleis meiner behandlinga Libanon har fått frå saudiane, er uverdig, men at han ikkje ønskjer å vere til skade for landet.

