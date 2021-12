Aftonbladet: Mann stal kunstgjødsel frå bonde for å byggje bombe

utenriks

25-åringen vart arrestert natt til 4. november då Sveriges nasjonale innsatsstyrke slo til mot bustaden til mannen.

Det har sidan vore ei intens etterforsking. Ifølgje Aftonbladet har mannen koplingar til Nordiske motstandsrørsla (NMR), ein nynazistisk organisasjon som er aktiv i alle dei nordiske landa. Avisa skriv òg at politiet frå byrjinga har mistenkt mannen for å ha planlagt eit terrorangrep.

Svensk tryggingspoliti (Säpo) vil likevel ikkje kommentere Aftonbladets opplysningar om at mannen sidan slutten av august 2020 har førebudd eit bombeangrep i ein bygning på eit avsidesliggjande gardsbruk i Falköping, og at han i smug har stole sekker med kunstgjødsel frå ein bonde.

Det einaste påtalemakta vil stadfeste, er at mannen er mistenkt for å ha planlagt eit angrep med eitt eller fleire sprenglegem.

Statsadvokat Hans-Jörgen Hanström seier til avisa at det fanst så mykje materiell å lage bomber av at dei ikkje kunne risikere at mannen «løp linen ut».

– Tryggingspolitiet og politiet skal både førebyggje og forhindre kriminalitet, og vi følte at vi var tvinga til å gjere noko, og det gjorde vi, seier Hanström til avisa.

(©NPK)