Island aukar beredskapsnivået for den mest aktive vulkanen sin

utenriks

Grímsvötn ligg under isbreen Vatnajökull søraust på Island, langt frå bygde ut strøk. Ekspertar har overvakt vulkanen i vekevis etter at botnen under innsjøen i krateret sprakk, ei hending som kan forårsake utbrot.

Beredskapsnivået vart måndag heva frå gult til oransje grunna auka geologisk aktivitet, ifølgje det islandske meteorologiske instituttet (IMO).

Kodane er meinte å gi informasjon til flyselskapa om risikoen for eit utbrot. Oransje betyr at vulkanen viser «auka aktivitet med ein høgare sannsyn for utbrot».

Sist gong Grímsvötn hadde utbrot var i 2011. Då vart om lag 900 flygingar innstilte.

Det var likevel småtteri samanlikna med då Eyjafjallajökull hadde utbrot året før. Då vart over 100.000 flygingar vart innstilte og 10 millionar menneske vart askefast rundt om i verda.

