Kraftig fall i tyske industriordrar

Dei nye tala vart lagt fram måndag av statistikkbyrået Destatis. I forkant hadde økonomar venta eit langt mindre fall på rundt ein halv prosent.

Det er eit kraftig fall i ordrane frå aktørar i andre land som trekkjer indikatoren ned. Industriordrane frå land utanfor eurosona gjekk ned med heile 18,1 prosent.

Også i august var det ein kraftig nedgang i industriordrane i Tyskland. Styresmaktene minner om at indikatoren pleier å svinge og at ein derfor ikkje bør leggje for stor betydning i tala for enkeltmånader.

