Nytt vulkanutbrot skapar problem for redningsarbeidet i Indonesia

utenriks

15 personar er stadfesta omkomme etter utbrotet i vulkanen Semeru laurdag. I tillegg har minst 68 personar fått brannskadar, opplyste indonesiske styresmakter måndag.

Flyfoto viser heile gater fylte av grå oske og gjørme. Mange hus og køyretøy er gravlagde i massane frå vulkanen. Helsefarleg svart røyk held fram med å stige opp frå områda som er dekte av oske, der redningsarbeidarar har prøvd å grave seg gjennom asken i håp om å finne overlevande.

Men arbeidet er svært vanskeleg, ikkje minst fordi lavaen frå vulkanen byrjar å storkne. Søndag vart redningsarbeidet hindra av regn, og måndag måtte redningsarbeidarane trekkje seg ut av området etter at det vart det meldt om ny aktivitet i vulkanen.

Håpar framleis

– Det var eit lite, nytt utbrot, og det kan setje evakueringsteama i fare, seier redningsarbeidar Rizal Purnama.

Pårørande som saknar sine, håpar framleis dei kan bli funne i live.

– Det er ein liten sjanse for at han overlevde. Kanskje det er min sons lagnad, men eg håpar framleis at han blir funnen, om ikkje anna kroppen hans, seier Maskur Suhri i landsbyen Sumberwuluh.

Reddar dyr og eigedelar

Andre redningsarbeidarar har prøvd å hjelpe landsbybuarar med å redde eigedelar frå øydelagde heimar. Enkelte innbyggjarar har bore med seg madrassar og møblar ut av området, medan andre har bore med seg geiter i armane.

Over 1.500 menneske har vorte evakuerte frå heimane sine og innlosjerte i mellom anna moskear og offentlege bygningar. Innbyggjarar har vorte bedne om å halde seg på minst 5 kilometers avstand frå krateret til vulkanen sidan lufta i området er svært giftig.

(©NPK)