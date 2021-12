Scholz lovar stødig styring i turbulent politisk landskap

utenriks

Dei mange store sakene kan potensielt gjere det endå meir utfordrande å «hoppe» etter Angela Merkel.

Scholz er venta å bli utpeika som ny regjeringssjef av Forbundsdagen onsdag og tek då over etter ein politikar med ein unik posisjon. Merkel har vore rekna som den viktigaste leiaren i Europa og er framleis svært populær i Tyskland.

Sjølv om dei to tilhøyrer ulike parti, har både Scholz og Merkel prøvd å leggje til rette for ein smidig overgang.

Den avtroppande landsmodera har forsikra at ho vil sove godt om natta med Scholz som statsminister.

Ny smittebølgje

I valkampen vart Scholz fotografert med fingertuppane mot kvarandre på ein karakteristisk måte som nærast har vorte eit varemerke for Merkel.

Hand-formasjonen har i Tyskland vorte samanlikna med ei bru eller eit vernande tak. Men om regjeringsskiftet vil kjennast som ei trygg ferd over ei stabil bru inn i ein ny politisk epoke, er framleis usikkert.

Akkurat no står Tyskland midt i ei ny smittebølgje med fleire stadfesta tilfelle av koronavarianten omikron.

Scholz har – til liks med Merkel – teke til orde for obligatorisk koronavaksinasjon. Innan mars neste år kan alle vaksne tyskarar få påbod om å vaksinere seg.

Tiltaket er kontroversielt og vil truleg utløyse sterk motstand i delar av befolkninga.

Gjeldsbrems

Medan Merkel tilhøyrer det konservative kristendemokratiske CDU, er Schulz sosialdemokrat.

Likevel har dei sete i regjering saman inntil no i ein såkalla storkoalisjon. Scholz har vore Merkels finansminister sidan 2018.

SPD-politikaren – som blir karakterisert med ord som grundig, sjølvsikker, men også kjedeleg – har varsla finanspolitisk stabilitet. Ein såkalla gjeldsbrems skal etter planen gjeninnførast i 2023.

Denne avgrensinga på veksten i den tyske statsgjelda vart oppheva då koronapandemien ramma landet. Men Scholz vil sørgje for at den liberale innstillinga ikkje varer for lenge.

Det same vil mannen som blir finansminister i regjeringa hans, Fridemokrat-leiar Christian Lindner.

Skjerpar klimapolitikken

I tillegg til det sosialdemokratiske SPD og dei marknadsliberale Fridemokratane skal Dei grøne vere med i den nye regjeringa til Scholz.

I eit år prega av dødeleg ekstremvêr og nye, dystre klimarapportar har Dei grøne oppnådd fleire viktige gjennomslag i regjeringsplattforma.

Så mykje som 80 prosent av elektrisiteten skal produserast med fornybare kjelder innan 2030. Same året skal kolkrafta vere fasa ut – åtte år tidlegare enn det som har vore målet til no.

Ei så omfattande omlegging kostar mykje pengar, og dette er ein av fleire grunnar til at gjeldsbremsen som er lova, kan bli ei utfordring.

– Det blir umogleg å gå tilbake til den gamle gjeldsbremsen utan store skatteaukar, sa Marcel Fratzscher frå forskingsinstituttet DIW nyleg.

Kina og Russland

Dei grøne får ikkje berre ansvar for klimapolitikken, men også for utanriksdepartementet.

Ein av dei to leiarane i partiet, tidlegare statsministerkandidat Annalena Baerbock, blir utanriksminister. Ei rekkje utfordrande saker hamnar dermed på hennar bord, mellom anna forholdet til austeuropeiske EU-land som blir skulda for å undergrave demokratiet og rettsstaten.

I forholdet til stormaktene Kina og Russland har Baerbock signalisert ei endring frå Merkels linje.

Medan Merkel vart oppfatta som pragmatisk og varsam, ønskjer Baerbock i større grad å basere utanrikspolitikken på verdiar.

Ho har peika på den kinesiske behandlinga av uigur-minoriteten som ei stor kjelde til uro. I eit nyleg intervju lufta ho moglegheita for importrestriksjonar og boikott av vinter-OL som middel for å presse Kina.

Fakta om Olaf Scholz

* Representerer det sosialdemokratiske partiet SPD, der han var nestleiar fram til 2019, då han tapte leiarvalet.

* Fødd i Osnabrück i Niedersachsen 14. juni 1958. Voks opp i Hamburg.

* Besteforeldra arbeidde i jernbanen, medan faren arbeidde seg opp til ei leiarstilling i tekstilbransjen.

* Regjeringssjef i delstaten Hamburg frå 2011–2018.

* Visestatsminister og finansminister i Angela Merkels regjering (koalisjon med CDU/CSU) sidan 2018.

* Frå 2007 til 2009 var han arbeids- og sosialminister.

* Utdanna jurist med spesialisering i arbeidsrett.

* Tek over som Tysklands statsminister etter 16 år med Angela Merkel.

* Leier ein regjeringskoalisjon med SPD, Dei grøne og Fridemokratane (FDP) og blir etter planen godkjend i Forbundsdagen 8. desember.

