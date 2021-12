Biden og Putin i gang med digitalt toppmøte

utenriks

Dei to, som sist møtte kvarandre ansikt til ansikt i Genève i sommar, starta møtet klokka 16 norsk tid.

Ifølgje ei fråsegn frå Kreml vil møtet «ta så langt tid som det trengst».

Dei to skal mellom anna diskutere den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland.

Biden blir venta å åtvare Putin mot å invadere Ukraina, og han vil truge med sanksjonar og meir amerikansk militær støtte i Aust-Europa dersom Putin angrip Ukraina militært. Putin har heile tida nekta for å ha planar om å angripe Ukraina.

USA har sagt at dei ikkje veit kva slags planar Russland har med Ukraina, men Washington har uttrykt stor bekymring over at Russland har utplassert om lag 100.000 soldatar langs grensa mot Ukraina.

