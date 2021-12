utenriks

Tiltaket banar veg for å ytterlegare auke vaksinasjonsgrada i landet, som allereie er blant dei høgaste i Europa.

Like under 90 prosent av alle over 12 år har fått minst éin vaksinedose i Spania.

Nyheita kjem same dag som Verdshelseorganisasjonens (WHO) europeiske avdeling oppmoda europeiske land til å vaksinere barn i nettopp alderen 5 til 11 etter at ein har sett ein auke i smitte blant dei yngste fleire stadene den siste tida.

